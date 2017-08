Bahnt sich in den USA die nächste Krise an?

Non-performing Loans, also faule Kredite, haben die Weltwirtschaft 2007/2008 in den Abgrund gestürzt. Mit einer deutlich höheren Schockresistenz der Banken durch bessere Eigenkapitalquoten und einem sinkenden Anteil fauler Kredite Ende 2016 von 5,14 Prozent, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, hat Eur