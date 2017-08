Ofner scheitert in der US-Open-Qualifikation

TENNIS. Der St. Mareiner Sebastian Ofner muss den Traum vom nächsten Grand-Slam-Turnier begraben. Nach seinem sensationellen Auftritt beim Rasenklassiker in Wimbledon scheiterte der 21-Jährige in der ersten Runde des Qualifikationsturniers für die US Open