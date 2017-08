Stichwunden: Tote in Südtirol gefunden

Eine 39-jährige Frau wurde mit zahlreichen Stichverletzungen tot in ihrer Badewanne in Brixen in Südtirol aufgefunden. Ihr 34-jähriger Lebensgefährte aus Marokko wurde von der Polizei wegen dringenden Mordverdachts festgenommen. Eine Autopsie soll Klarheit über die Umstände des Todes bringen.