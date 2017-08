Das Relocation-Programm zur Umverteilung von in Italien und Griechenland gelandeten Flüchtlingen ist in Österreich angekommen. 14 junge Erwachsene und ein Neugeborenes aus Eritrea und Syrien sind am Donnerstag am Wiener Flughafen gelandet, berichtet die „Presse“. 35 weitere sollen folgen.