Von Carmen Oster

Lassen wir einmal – wie so oft beim Einkaufen – die Zahlen sprechen: In den 30er-Jahren hatte eine Frau durchschnittlich 36 Kleidungsstücke in ihrem Kasten, heute sind es im Schnitt 120. Die traurige Wahrheit ist aber, dass nur 15 Prozent davon wirklich genutzt werden. Beim Rest hand