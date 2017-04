Die Mannschaft der Borussia Dortmund war auf dem Weg in den Signal Iduna Park, das Heimstadion des BVB. Dort sollte sie am Dienstagabend im Champions-League-Viertelfinale auf den AS Monaco treffen. Ein Fußballleckerbissen, wie man sagt. Zwei der besten Mannschaften, die Europa derzeit zu bieten hat,