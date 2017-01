Pünktlich zum Sommerbeginn startet heuer bereits zum 38. Mal der Flora Blumen- & Gartenbewerb. Es werden wieder die schönsten Gärten und blumengeschmückten Häuser im Land gesucht und ausgezeichnet.

Eine Bewertung der vielen Teilnehmer/innen ist nur mit einer Vorjurierung durch einen örtlichen Blumenschmuckwettbewerb möglich. Sie als VertreterIn der Gemeinde, des Verschönerungs- oder Tourismusvereins oder des Obst- und Gartenbauvereins können dies ermöglichen. Der erste Ausscheidungsprozess im Ort ist einer der wichtigsten in der Bewertungsphase, und nur die Besten nehmen schließlich am Landesbewerb teil. Die Landesjury ist wieder vom 8. bis zum 12. August in ganz Vorarlberg unterwegs.