Millionen für den Hochwasserschutz

Der US-Bundesstaat Kalifornien will massiv in den Hochwasserschutz investieren. Nachdem vor drei Wochen insgesamt 200.000 Menschen evakuiert werden mussten, weil der marode Entlastungskanal des Oroville-Staudamms zu brechen drohte, sollen nun 437 Millionen Dollar in Schutzmaßnahmen gesteckt werden. „Unsere alternde Infrastruktur ist am Limit“, spricht Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown über die dringende Notwendigkeit der Maßnahmen. Einige Maßnahmen könnten sofort umgesetzt werden, für weitere Investitionen seien aber „Milliarden“ erforderlich.