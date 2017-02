Uhr für das Familienglück: Vibration erinnert an Kind

Einmal pro Stunde redet die Smartwatch ihrem Träger ins Gewissen. Per Vibrationsalarm erinnert die Armbanduhr Eltern daran, dass sie in dieser Woche noch nicht genug Zeit mit ihren Kindern verbracht haben. Die von einem japanischen Unternehmen entwickelte Uhr misst, wie viel Zeit ein Elternteil in weniger als 30 Meter Abstand zu einem Kind verbringt, das ein mit einem Sender ausgestattetes Armband trägt. Die kluge Uhr mit dem sperrigen Namen „Tottori West Family Time Watch“ dient als moderner sozialer Indikator. Statt Vorwürfe zu machen, erstellt die Smartwatch eine sachliche Analyse. Unklar bleibt, ob die gemeinsam verbrachte Zeit von den Beteiligten genossen oder ob die Familienzeit lediglich mit Streit gefüllt wurde. Dies kann die intelligente Uhr derzeit noch nicht unterscheiden.