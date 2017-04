Die Zahl der Katholiken stieg zwischen 2010 und 2015 weltweit um 7,4 Prozent. Laut den am Donnerstag vom Vatikan veröffentlichten Zahlen gibt es (Stand 2015) insgesamt 1,29 Milliarden Katholiken. Den größten Zuwachs verzeichnete man in Afrika (plus 19,4 Prozent).