Heute und morgen weilt Papst Franziskus im weltbekannten Wallfahrtsort Fatima in Portugal. Anlass für seine Visite ist der 100. Jahrestag der örtlichen Marienerscheinungen, die den Hirtenkindern Francisco und Jacinta Marto sowie Lucia dos Santos am 13. Mai 1917 in der Cova da Iria bei Fatima zuteilw