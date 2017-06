In Europa sterben wieder mehr Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums: Zum dritten Mal in Folge stieg im Jahr 2015 die Zahl der Todesfälle speziell durch Überdosierungen von Heroin und Opioiden. Das ist eine der Haupttendenzen des Europäischen Drogenberichts 2017, der gestern von der EU-Drogenbeo