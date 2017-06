Von Arina Kössler

Sie ist 15 Jahre alt, lebt in Berlin und geht noch in die Schule – und sie hat ein eigenes Emoji kreiert, das jetzt sogar in den internationalen Zeichenkatalog aufgenommen wurde. Kein einfaches Unterfangen, wie Rayouf Alhumedhi selbst zugibt: „Ich dachte nie, dass es so aufwendig is