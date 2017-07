Heute vor 20 Jahren landete der „Wegbereiter“ am Mars

Am 4. Juli 1997 war es, als der „Pathfinder“ (Wegbereiter) unter großem Jubel der Raumfahrtbegeisterten am Roten Planeten aufsetzte. Eine Delta-II-Rakete hatte den Mars-Lander ins All befördert, er brachte den ersten erfolgreichen Mars-Rover namens „Sojourner“ auf die Planetenoberfläche. Die Technik