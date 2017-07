Tepco, der Betreiber der Atomruine Fukushima, will radioaktives Tritium ins Meer ablassen. Das radioaktive Wasserstoff-Isotop Tritium ist in den gewaltigen Massen verstrahlten Wassers enthalten, das bei der Kühlung der Reaktoren anfällt. Diese waren am 11. März 2011 infolge eines schweren Erdbebens