Hepatitis: Österreich hat zweithöchste Todesrate

Weltweit sterben mehr Menschen an Virushepatitis als an HIV oder Malaria“, betonte jüngst Angelika Widhalm, Vorsitzende der Hepatitis Hilfe Österreich – Plattform gesunde Leber in Wien bei einer Pressekonferenz. „In Österreich gehen wir derzeit von etwa 20.000 bis 40.000 Hepatitis-C-Betroffenen aus.