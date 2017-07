Von Manfred Neuper und Gerald Winter-Pölsler

Von einem „Dieselhammer“ und einem wegweisenden Urteil berichten deutsche Medien. Tatsächlich reicht das, was jetzt am Stuttgarter Verwaltungsgericht entschieden wurde, in seiner Signalwirkung weit über die Stadtgrenzen der Landeshauptstadt hinaus. Wie ber