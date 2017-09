Hurrikan „Maria“ setzte seinen zerstörerischen Weg durch die Karibik fort und erreichte gestern Puerto Rico. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 km/h traf der Wirbelsturm bei Yabucoa an der Südostküste an Land. Zuvor hatte „Maria“ in Guadeloupe und Dominica Zerstörung angerichtet, in Guadeloupe