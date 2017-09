Parteichefin Petry verlässt die AfD

Nach ihrer Ankündigung, der Fraktion der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland im neuen Bundestag nicht angehören zu wollen, hat Parteichefin Frauke Petry nun auch ihren AfD-Austritt angekündigt. Schon seit dem Parteitag in Köln im April, wo sie mit inhaltlichen Ideen abgeblitzt ist, war über eine Spaltung spekuliert worden. Auch ihr Ehemann Marcus Pretzell, der im Bundesland Nordrhein-Westfalen AfD-Chef ist, will die Partei verlassen. Zudem gab es in Petrys Bundesland Sachsen zwei prominente Austritte.