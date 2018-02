900 Kumpel in Mine eingeschlossen

Mehr als 900 Bergarbeiter sind nach Angaben einer südafrikanischen Gewerkschaft in einer Goldmine eingeschlossen, 64 wurden bisher geborgen. Die Kumpel sitzen seit Mittwochabend nach einem Stromausfall unter Tage in dem Bergwerk in der Provinz Freistaat fest. Eine große Bergungsaktion ist im Gange.