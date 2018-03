Werden Israels Befürchtungen eines neuen Krieges rund um Gaza jetzt wahr? Schon lange schien das Eskalationspotenzial rund um den belagerten Landstrich nicht so groß wie am Karfreitag. Zehntausende palästinensische Demonstranten versammelten sich an mehreren Punkten in der Nähe zu Israel. Zwar hatte