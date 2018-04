Abschied von einer First Lady

Sie galt als Politikergattin der alten Garde, am Dienstag starb Barbara Bush im Alter von 92 Jahren. Scheiden sich die Geister, was die Präsidentschaft von George H. W. Bush anbelangte, schaffte es seine Frau mit ihrer bescheidenen, geradezu großmütterlich wirkenden Art in die Herzen vieler Amerikan