Bursche erstickte an eigenem Blut

Jener 15-Jährige, der nach einer Schlägerei in der Innenstadt von Passau starb, ist laut Obduktion an seinem eigenen Blut erstickt. Der Bursche sei mit Faustschlägen gegen Kopf und Oberkörper malträtiert und in den Schwitzkasten genommen worden. Fünf Tatverdächtige seien dem Ermittlungsrichter beim