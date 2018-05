Trump räumt Zahlung an Pornodarstellerin ein

US-Präsident Donald Trump hat zum ersten Mal Zahlungen seines Anwalts an die Pornodarstellerin Stormy Daniels im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Affäre eingeräumt. „Geld aus der (Wahl-)Kampagne oder Beiträge für die Kampagne haben in dieser Transaktion keine Rolle gespielt“, schrieb Trump in ein