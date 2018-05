Erst am Montag war der 1982 geborene Benjamin H. aus dem Gefängnis gekommen. Gestern musste er von Polizisten in Lüttich in Notwehr erschossen werden. Der Kriminelle, dessen Gewaltbereitschaft den Behörden bekannt war, schlich sich gegen 10.30 Uhr mit einem Messer bewaffnet hinterrücks an zwei Poliz