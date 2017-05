„Ich weiß, ich bin altmodisch“

Herr Vizekanzler Brandstetter, waren Sie überrascht von dem Angebot, Vizekanzler zu werden?

Ja, durchaus. Ich habe die Spekulationen in den Medien für ein Gerücht gehalten, was es zu dem Zeitpunkt auch war. Dann erst gab es das Gespräch mit Außenminister Kurz, in dem er mir gesagt hat: „Ich will noch