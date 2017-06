Andreas Goldberger (44) war einer der erfolgreichsten österreichischen Skispringer. In seiner Karriere gewann er zwischen 1991 und 2005 drei Mal den Gesamtweltcup und zwei Mal die Vierschanzentournee sowie Gold bei der Skisprungweltmeisterschaft 2001 und bei der Skiflug-WM 1996 am Kulm in Bad Mitter