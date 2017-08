Jerry Lewis, geboren am 16. März 1926 in Newark, New Jersey, starb gestern in Las Vegas.

Komiker, Schauspieler (67 Filme, u. a. 1965 „Boeing Boeing“, zuletzt das Jazzpianisten-Drama „Max Rose“), Sänger, Produzent, Drehbuchautor, Regisseur. Nach dem Streit mit Dean Martin sprach er mit diesem 20 Jahre