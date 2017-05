Wegen seines extravaganten Lebensstils ist Johnny Depp zuletzt wiederholt in die Schlagzeilen geraten. Vor der Kamera schlüpft der Hollywoodstar künftig in die Rolle eines nicht minder skandalträchtigen Zeitgenossen: In der schwarzen Komödie „King of the Jungle“ wird der 53-Jährige den umstrittenen