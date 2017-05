Der Schauspieler Jim Parsons, bekannt aus der Sitcom „The Big Bang Theory“, hat seinen langjährigen Partner geheiratet, wie mehrere US-Medien berichten. Die Trauung fand demnach bereits am letzten Samstag in der US-Metropole New York statt.

Der 44-jährige US-Schauspieler und der Grafikdesigner Todd S