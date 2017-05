Barbra Streisand (75) trauert um ihre Hündin Samantha. In den sozialen Netzwerken postete sie Fotos, die sie zusammen mit der weißen Hündin der Rasse Coton de Tuléar zeigen. „Möge sie in Frieden ruhen. Wir halten jeden Moment der 14 Jahre in Ehren, die wir zusammen mit ihr hatten“, schrieb sie dazu.