US-Superstar Katy Perry (32) veröffentlicht am 9. Juni ihre neue Platte „Witness“ – und geht 2018 mit dem Album auf Europa-Tournee. Gute Nachricht für ihre heimischen Fans: Am 4. Juni 2018 führt sie die Tour in die Wiener Stadthalle. Perry gehört mit 18 Milliarden Streams, 40 Millionen verkauften Al