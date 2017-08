Arm in Arm mit Robbie Williams – das ist wohl der Traum vieler Fans. Für Michaela Ofner (36) aus Teufenbach ist dieser schon zum zweiten Mal in Erfüllung gegangen. Mit 16 Jahren traf sie ihr Idol bei einem „Meet and Greet“ in Wien.

20 Jahre später ist ihre Liebe zu Robbie und seiner Musik ungebrochen