600 Menschen dürfen sich über royale Post freuen: Denn die Einladungen für die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) für den 19. Mai in der St. George’s Chapel in Windsor sind draußen. Dresscode: Männer sind in Militäruniform oder Frack erwünscht, Frauen werden gebeten, ein Kleid mit