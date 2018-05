Einst waren sie befreundet. 2014 allerdings warf Taylor Swift (29, Bild) Katy Perry (33) vor, sie habe eine ihrer Tourneen sabotieren wollen, Perry gab Swift die Schuld am Zerwürfnis. Nun lenkte Perry ein: Sie schickte Swift ein Päckchen mit einem Ölzweig und einem Brief. Swift bedankte sich per Vid