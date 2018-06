Bereits zum 66. Mal wurde gestern mit der Militärparade Trooping the Colour der Geburtstag von Queen Elizabeth II. gefeiert. Die 92-Jährige, die sich dafür in kräftiges Türkis hüllte, saß allerdings allein in der Kutsche. Prinz Philip, der heute 97 Jahre alt wird, hat sich im Vorjahr offiziell in de