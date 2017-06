Ein „erschreckendes Ausmaß“ habe in Vorarlberg die Anzahl der Drogen verkaufenden jungen männlichen Flüchtlinge angenommen, sagte Staatsanwalt Manfred Bolter in seinem Schlussplädoyer. Bolter war Einsatzleiter der Razzien, bei denen verdeckte Ermittler der Wiener Polizei in den Bregenzer Seeanlagen