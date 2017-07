Ein 84-jähriger Radfahrer ist am Samstagnachmittag beim Zusammenstoß mit einem Auto in Dornbirn schwer verletzt worden. Der Radler bog in die Höchster Straße ein, als er vom Pkw einer 36-Jährigen erfasst und danach mitgeschleift wurde. Der Mann wurde ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.