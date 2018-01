Nach der Brandstiftung bei einer Kirche in Fußach am Stefanitag wurde eine 53-jährige Frau ohne festen Wohnsitz als mutmaßliche Täterin festgenommen. Sie wird verdächtigt, drei weitere, versuchte Brandstiftungen in Bregenz und Lauterach verübt zu haben. Die 53-Jährige ist laut Polizei nicht vernehmu