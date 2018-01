Rund 100 Polizeieinsätze an Silvester registriert

Bei der Landespolizeidirektion Vorarlberg wurden in der Silvesternacht landesweit rund 100 Einsätze registriert. Vorwiegend habe es sich dabei um Beschwerden wegen der lauten Silvesterknallerei, kleinere Brände und Sachbeschädigungen gehandelt, hieß es in einer Aussendung am Neujahrstag. Zu schwerwi