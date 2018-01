Weil ihnen kalt war, haben zwei Jugendliche am Mittwoch am späteren Nachmittag in einem leerstehenden Gebäude in Nüziders einen Brand verursacht. Ein größerer Feuerwehreinsatz und eine Anzeige waren die Folgen.

Das Objekt im sogenannten Lorünser-Areal steht seit vielen Jahren leer und wird nahezu ebe