Ein Lieferwagen, bei dem zwar die Handbremse angezogen, aber kein Gang eingelegt war, ist am Montagmorgen in Sibratsgfäll im Bregenzerwald über eine Böschung gerollt und in einem Bachbett liegen geblieben. Bei dem Unfall wurde der Tank beschädigt und Diesel floss in das Gewässer. Der Treibstoff wurd