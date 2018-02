Zwei Frauen (48 und 54) sind am Sonntag in Lech bei Skiunfällen schwer verletzt worden. Auf der Piste der Schlegelkopf-Bergstation in Richtung Oberlech stießen die 48-Jährige und ein etwa 40-jähriger deutschsprachiger Skifahrer gegen 10.45 Uhr zusammen. Dabei stürzte die Frau. Der Mann erkundigte si