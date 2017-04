Ein bisher unbekannter Täter hat zu Ostern in der Pfarrkirche Aspern in Wien eine 55 Zentimeter hohe Statue von Christus dem Auferstandenen mitgehen lassen. Der Diebstahl wurde nach Angaben der Polizei vom Dienstag vermutlich am 17. April begangen. Der Wert der Statue ist zwar nicht bekannt. Da der