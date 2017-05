Ein Kampfhund hat gestern in einer Wohnung in der Kinskygasse in Wien-Liesing ein acht Monate altes Baby in den Kopf gebissen und schwer verletzt. Lebensgefahr bestand keine. Das Mädchen, das sich in einer Gehschule befand, hat laut seiner Mutter und Großmutter ein Spielzeug fallengelassen, woraufhi