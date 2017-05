Frau Pumeder sitzt wieder einmal am Fenster im Eck ihres Zimmers, die Sonne scheint ihr auf die mit dicken Wollsocken bedeckten Füße. Auf dem Regal vor ihrem Lieblingsplatzerl reiht sich Stofftier an Teddybär, dazwischen ragt eine Kerze mit dem verblassten Bild eines grauhaarigen Mannes an einem See