Es war ein stundenlanger Nervenkrieg, der sich gestern in und um eine Bank in Erpfendorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) abspielte. Ein 28-jähriger Tiroler hatte sich mit einer Geisel in einer Bank verschanzt und behauptet, Sprengstoff bei sich zu haben. Nach einem intensiven, sechsstündigen Verhandlung