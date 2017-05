Alarm am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in New York: Ein 26-Jähriger raste am belebten, weltberühmten Times Square in Manhattan mit einem Auto in eine Menschenmenge und tötete dabei eine Passantin. Mindestens 22 weitere Personen wurden verletzt, drei schwebten am Abend noch in Lebensgefahr.

