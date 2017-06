Von Maria Schaunitzer

Musik liegt in Wien bald auch schon in den U-Bahn-Stationen in der Luft. Denn wie bereits berichtet sucht Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke (SPÖ), gemeinsam mit den Wiener Linien die künftigen „U-Bahn-Stars“. Als Teil eines größeren Sicherheitskonzeptes soll