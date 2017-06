In Anhänger verfrachtete Kühe überrannten Männer

INNSBRUCK. Zwei Männer im Alter von 50 und 71 Jahren wurden gestern in Matrei in Osttirol beim Verladen von Kühen schwer verletzt. Die Laderampe öffnete sich unvermittelt wieder, dabei gerieten die Kühe in Panik und liefen los. Die Männer konnten sich